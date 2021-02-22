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22 февраля 2021, 15:13

Депутаты от «ЕР» предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов ВОВ

Депутаты предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны

Депутаты от «ЕР» предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов ВОВ

Группа депутатов Госдумы от «Единой России», среди которых оказалась автор ряда резонансных законопроектов Ирина Яровая, подготовила пакет поправок об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Этот документ появился сразу после окончания суда над оппозиционером Алексеем Навальным, которого обвинили в клевете в адрес ветерана Игната Артеменко.

Ирина Яровая заявила, что депутаты предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Соответственно, за «унижение чести и достоинства ветерана ВОВ и за оскорбление памяти защитников Отечества» должна быть установлена уголовная ответственность, считает депутат от «Единой России».

«Защита будет обеспечена. Больше никогда и ни у кого не получится безнаказанно глумиться над нашими ветеранами и осквернять память защитников Отечества» — добавила Ирина Яровая. 

Напомним, что Алексея Навального обвинили в клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко из-за комментария в Twitter под агитационным роликом за принятие поправок к Конституции, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. В этом ролике также снялись известные артисты, спортсмены и бизнесмены, которых оппозиционер назвал «холуями» и «предателями».

Гособвинение в суде просило приговорить политика к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 950 тысяч рублей. Бабушкинский райсуд признал Навального виновным и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. При этом эксперты в суде заявили, что комментарий политика носил оценочный характер и не являлся клеветой.

В своем последнем слове Алексей Навальный обвинил власти и родственников ветерана в лицемерии и «торговле дедом». Он отметил, что власть сама обкрадывает ветеранов, а когда потом использует их для борьбы со своими оппонентами.

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