В Пензе директор школы пожаловалась в полицию на восьмиклассницу из-за ее постов в соцсети
В Пензе руководство школы № 66 пожаловалось в полицию на ученицу 8-го класса из-за ее постов в соцсетях и репостов о протестной акции 23 февраля, которую планировала провести партия КПРФ
В Пензе руководство школы № 66 пожаловалось в полицию на ученицу 8-го класса из-за ее постов в соцсетях и репостов о протестной акции 23 февраля, которую планировала провести партия КПРФ.
Жалобу на подростка написала и.о. директора школы Вера Махонина. Она попросила силовиков проверить посты ученицы на признаки к экстремизма или призывы к свержению власти, сообщает издание 7×7 со ссылкой на первого секретаря пензенского обкома КПРФ и депутата Заксобрания Георгия Камнева.
Сама школьница рассказала, что в школе на нее оказывали давление классный руководитель и директор, а позже ее вызвали в ПНД, изъяли телефон и также заставляли удалить публикации в соцсети.
Первый секретарь пензенского обкома ЛКСМ и депутат гордумы Александр Рогожкин рассказал, что подростка вызвали в полицию, где сотрудники изъяли у нее телефон. Девочка уже несколько дней находится без связи.