Общий долг российских автомобилистов по штрафам ГИБДД вырос на миллиард рублей
Согласно статистическим материалам Федеральной службы судебных приставов, по состоянию на 1 января 2021 года в производстве ведомства находилось более 13,6 млн материалов о взыскании штрафов
Общий долг россиян по автомобильным штрафам за 2020 год вырос на один миллиард рублей.
Согласно статистическим материалам Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по состоянию на 1 января 2021 года в производстве ведомства находилось более 13,6 млн материалов о взыскании штрафов, назначенных ГИБДД. Общая сумма этих штрафов составляет 11,3 млрд рублей.
Для сравнения, на начало 2020 года долг автомобилистов составлял 10,4 млрд рублей.
По данным ФССП, средний размер долга по штрафам ГИБДД составляет 830 рублей.
Напомним, что для российских автомобилистов действует скидка в размере 50% в случае оплаты штрафа в течение 20 суток после его получения. Однако если штраф не будет оплачен в течение 60 суток, он превращается в судебную задолженность. Далее взысканием штрафа уже занимается ФССП.