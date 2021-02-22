Глава МИД Великобритании призовет ООН принять меры против нарушения прав человека в России
Доминик Рааб планирует указать ООН на «позорное» обращение российских властей с оппозиционером Алексеем Навальным и на нежелание россиян исполнять свои международные обязательства
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб намерен призвать ООН принять меры против «систематического нарушения прав человека в России». Об этом говорится в плане его выступления, подготовленном для сессии Совета ООН, сообщает Bloomberg.
Доминик Рааб планирует указать ООН на «позорное» обращение российских властей с оппозиционером Алексеем Навальным и на нежелание россиян исполнять свои международные обязательства.
Глава британского МИДа расскажет о систематическом нарушении прав человека в странах странах - Белоруссии, Китае и Мьянме.
Напомним, что российские власти наотрез отказались выполнять требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении Алексея Навального, поскольку ранее приговор по делу «Ив Роше» был признан незаконным. В МИД России также обвинили Запад во вмешательстве во внутренние дела страны.