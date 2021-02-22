Авиаперевозчиков попросили приостановить полеты самолетов Boeing 777
Производитель самолетов Boeing после авиапроисшествия в штате Колорадо обратился к перевозчикам с просьбой приостановить полеты лайнеров Boeing 777, которые оснащены двигателями Pratt & Whitney 4000-112
Производитель самолетов Boeing после авиапроисшествия в штате Колорадо обратился к перевозчикам с просьбой приостановить полеты лайнеров Boeing 777, которые оснащены двигателями Pratt & Whitney 4000-112.
Ранее у пассажирского самолета Boeing 777 во время рейса из Денвера в Гонолулу загорелся двигатель, а часть прошивки упала на территории жилого квартала города Брумфилд. Лайнер, на борту которого находился 241 пассажир, вернулся в аэропорт вылета.
Сейчас Национальный совет США по безопасности на транспорте проводит расследование по факту происшествия в Колорадо, а в Boeing призвали авиакомпании отказаться от эксплуатации самолетов данного типа до выяснения причин происшествия. Речь идет о лайнерах с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.
Власти Японии уже запретили перевозчикам выполнять полеты на Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. Также приостановила эксплуатацию аналогичных лайнеров авиакомпания United Airlines.