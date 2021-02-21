Следствие арестовало счета экс-главы омского Минздрава Ирины Солдатовой
Суд по ходатайству следствия арестовал счета бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой в рамках дела о превышении должностных полномочий. Сама чиновница уехала в Дубай, где у нее есть недвижимост
Суд по ходатайству следствия арестовал счета бывшего министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой в рамках дела о превышении должностных полномочий. Сама чиновница уехала в Дубай, где у нее есть недвижимость.
В омском Минздраве были выявлены нарушения на 920 млн рублей. Речь идет о нарушениях в использовании коронавирусных дотаций, выделенных на дополнительные инфекционные койки в больницах и оснащение их медицинским оборудованием.
В отношении бывшей начальницы ведомства было возбуждено дело по факту превышения полномочий.
Ранее «Тайга.инфо» сообщила, что Ирина Солдатова улетела в Дубай, но выходила на связь со следствием и даже называла конкретные даты своего возвращения. При этом в СКР сообщили, что экс-чиновница «врала и кормила завтраками» следователей, но возвращаться не собиралась.
Сейчас экс-министр объявлена в международный розыск, потому что «на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей».