По делу о гибели рабочих на фабрике «Норникеля» задержали руководителей предприятия
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых руководителей Норильской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») и компании-подрядчика по делу о гибели рабочих в результает обрушения в дробильном цеху
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых руководителей Норильской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») и компании-подрядчика по делу о гибели рабочих в результает обрушения в дробильном цеху.
В Следственном комитете сообщили о задержании начальника отдела по техническому надзору, главного инженера и начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей». Вместе с ними по делу проходит сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», который отвечает за допуск сотрудников к работам.
Напомним, 20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на фабрике погибли три человека. Еще пять человек пострадали.
По предварительным данным, к обрушению могли привести дефекты, ранее обнаруженные в цеху.