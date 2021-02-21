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21 февраля 2021, 15:00

По делу о гибели рабочих на фабрике «Норникеля» задержали руководителей предприятия

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых руководителей Норильской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») и компании-подрядчика по делу о гибели рабочих в результает обрушения в дробильном цеху

По делу о гибели рабочих на фабрике «Норникеля» задержали руководителей предприятия

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых руководителей Норильской обогатительной фабрики (входит в «Норникель») и компании-подрядчика по делу о гибели рабочих в результает обрушения в дробильном цеху.

В Следственном комитете сообщили о задержании начальника отдела по техническому надзору, главного инженера и начальника дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей». Вместе с ними по делу проходит сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», который отвечает за допуск сотрудников к работам.

Напомним, 20 февраля в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на фабрике погибли три человека. Еще пять человек пострадали.

По предварительным данным, к обрушению могли привести дефекты, ранее обнаруженные в цеху.

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