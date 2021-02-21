Личный пилот батискафа президента оказался владельцем квартиры за 2 млн долларов
Официальный доход Фокина составляет всего 377 тысяч рублей в год. Кроме того, он является соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей
Личный пилот батискафа президента России Владимира Путина Сергей Фокин оказался долларовым миллионером. Журналисты нашли у него квартиру стоимостью около 2 млн долларов.
Издание «Метла» сообщает, что Сергей Фокин владеет квартирой в элитном московском ЖК «Фамильный дом Воробьево». Рыночная стоимость квартиры площадью 126 кв.м. в этом доме составляет 145 млн рублей или 2 млн долларов по текущему курсу.
Официальный доход Фокина составляет всего 377 тысяч рублей в год. Кроме того, он является соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей.
Сейчас Сергей Фокин работает в Минобороны РФ и занимает должность заместителя начального Экспедиционного центра военного ведомства по взаимодействию с регионами.
Всего Владимир Путин погружался на морское дно с Сергеем Фокиным три раза. Так, в 2013 году они обследовали затонувший фрегат, в 2015 году они нашли на дне моря античные амфоры, а в 2019 году обнаружили подводную лодку времен Великой Отечественной войны.