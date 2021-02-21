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Политика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
21 февраля 2021, 01:01

Личный пилот батискафа президента оказался владельцем квартиры за 2 млн долларов

Официальный доход Фокина составляет всего 377 тысяч рублей в год. Кроме того, он является соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей

Личный пилот батискафа президента оказался владельцем квартиры за 2 млн долларов

Личный пилот батискафа президента России Владимира Путина Сергей Фокин оказался долларовым миллионером. Журналисты нашли у него квартиру стоимостью около 2 млн долларов.

Издание «Метла» сообщает, что Сергей Фокин владеет квартирой в элитном московском ЖК «Фамильный дом Воробьево». Рыночная стоимость квартиры площадью 126 кв.м. в этом доме составляет 145 млн рублей или 2 млн долларов по текущему курсу.

Официальный доход Фокина составляет всего 377 тысяч рублей в год. Кроме того, он является соучредителем в нескольких компаниях, чья годовая суммарная чистая прибыль составляет около 1,5 млн рублей.

Сейчас Сергей Фокин работает в Минобороны РФ и занимает должность заместителя начального Экспедиционного центра военного ведомства по взаимодействию с регионами.

Всего Владимир Путин погружался на морское дно с Сергеем Фокиным три раза. Так, в 2013 году они обследовали затонувший фрегат, в 2015 году они нашли на дне моря античные амфоры, а в 2019 году обнаружили подводную лодку времен Великой Отечественной войны.

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