Суд приговорил Алексея Навального по делу о клевете к штрафу в 850 тысяч рублей
Бабушкинский райсуд Москвы приговорил Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ. Судья Вера Акимова сочла вину политика доказанной
Бабушкинский райсуд Москвы приговорил Алексея Навального к штрафу в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ. Судья Вера Акимова сочла вину политика доказанной.
Напомним, что гособвинитель по делу Екатерина Фролова просила суд назначить оппозиционеру наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штрафа в размере 950 тысяч рублей.
Потерпевшим по делу проходил 94-летний участник войны Игнат Артеменко, который снялся в агитационном видеоролике за внесение поправок в Конституцию РФ, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина. Вместе с ветераном в записи ролика приняли участие известные актеры, бизнесмены и спортсмены. Алексей Навальный в Twitter назвал их «продажными холуями» и «предателями».
Этот комментарий и стал поводом для возбуждения дела против политика, которого обвинили в «клевете в адрес ветерана».
Примечательно, что судья во время оглашения приговора заявила, что эксперт стороны обвинения установила, что комментарий Навального якобы содержал утверждения. В реальности же во время дачи показаний эксперт Следственного комитета Альбина Глотова заявила, что твит оппозиционера был оценочным и не содержал утверждений.
Акимова также заявила, что показания эксперта защиты профессора Анатолия Баранова суд оценивает критически, а вот показания эксперта обвинения Глотовой считает достоверными. При этом Глотова в своей оценке комментария Навального ссылалась на научные труды профессора Баранова.
Сам Алексей Навальный в своем последнем слове обвинил представителей власти в лицемерии. Он отметил, что каждый раз в пафосные моменты, когда прокурор «утирала слезу» и говорила, что мы любим ветеранов, он смотрел на справку из отдела соцобеспечения, согласно которой потерпевший Игнат Артеменко за последние 4 года получил в качестве помощи четыре продуктовых набора по 11 тысяч рублей. «Вот и вся ваша забота о ветеране, лицемерные вы негодяи», - заявил Навальный.
«Самое гнусное отвратительное в этой власти – это то, что она существует, чтобы грабить таких ветеранов. Откуда дворцы тогда? Деньги не берутся из ниоткуда. Кого-то недолечили, кого-то недоучили, кому-то не купили инвалидное кресло, кому-то не дали лекарство, чтобы построить дворец, чтоб теще Путина купить квартиры. Чтобы дать, надо у кого-то отнять. Чтобы защитить свою возможность воровства, они используют тех, кого обокрали. Это и есть самое отвратительное. Вы каждый божий день обкрадываете этого ветерана, а потом достаете его и трясете им», - заявил Навальный в своем последнем слове.