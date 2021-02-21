Минюст РФ попросил ЕСПЧ пересмотреть требование об освобождении Навального
Министерство юстиции России обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой пересмотреть решение, которое требует от них немедленного освобождения политика Алексея Навального
Министерство юстиции России обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой пересмотреть решение, которое требует от них немедленного освобождения политика Алексея Навального.
В своем запросе российское ведомство также попросило ЕСПЧ признать неприемлемой жалобу адвокатов оппозиционера, которые требуют его освобождения, сообщает РИА Новости.
Напомним, что 17 февраля палата семи судей ЕСПЧ предписала российским властям немедленно освободить Алексея Навального. Такое требование было выдвинуто с учетом имеющегося риска для жизни оппозиционера в свете общих обстоятельств содержания заявителя под стражей. Российским властям также напомнили, что приговор по делу «Ив Роше» был признан Страсбургским судом незаконным.
В Минюсте заявили, что не собираются освобождать Навального и что требование ЕСПЧ «невыполнимо». Отметим, что Конституция РФ предполагает, что страна должна выполнять международные обязательства.