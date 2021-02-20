Силовым ведомствам выделили 6,42 млрд рублей на выплаты сотрудникам за борьбу с COVID-19
Российское правительство в текущем году выделит 6,42 млрд рублей на выплаты сотрудникам силовых ведомств, сотрудники которых задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией
Российское правительство в текущем году выделит 6,42 млрд рублей на выплаты сотрудникам силовых ведомств, сотрудники которых задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.
Согласно распоряжению правительства, сотрудники Минобороны получат 3,5 млрд рублей на выплаты, а сотрудники ФСБ - 1,3 млрд рублей. МВД на аналогичные цели получит 1 млрд рублей, ФСИН - 204,6 млн рублей, Росгвардия - 174,7 млн рублей, ФСО - 45,5 млн рублей, Главное управление спецпрограмм президента (ГУСП) - 16,3 млн рублей, МЧС - 14,3 млн рублей, Служба внешней разведки (СВР) - 7 млн рублей.
Размер выплаты на одного сотрудника варьируется от 600 до 3880 рублей.
Средства на выплаты силовикам за борьбу с COVID-19 выделяются из резервного фонда кабмина. Руководство указанных ведомств должно будет отчитаться о распределении средств до 1 мая 2021 года.