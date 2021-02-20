20 февраля 2021, 18:24
МВД выделило более 23 млн рублей на комплексы «Удовольствие»
Приволжское и Центральное управления МВД выделили более 23,4 млн рублей на приобретение комплексов «Удовольствие», предназначенных для исследования радиоэлектронных устройств
Приволжское и Центральное управления МВД выделили более 23,4 млн рублей на приобретение комплексов «Удовольствие», предназначенных для исследования радиоэлектронных устройств. Соответствующие тендеры «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.
Согласно документам, Центральное управление МВД планирует закупить два устройства по 7,7 млн рублей за штуку, а Приволжское – одно за более чем 7,9 млн рублей. Подрядчики должны будут поставить комплексы в Москву и Самару до конца октября.
«Удовольствие» предназначено для исследования радиоэлектронных механизмов, в том числе для перехвата сигналов скимминговых устройств (устанавливаются мошенниками на банкоматы для кражи данных карт) и самодельных взрывных устройств.