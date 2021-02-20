Устранение недостатков в небоскребе для чиновников из правительства обошлось казне в 1,2 млрд рублей
Работы по устранению недостатков в небоскребе «IQ-квартал», куда должны переехать чиновники из правительства, перед его передачей в собственность Росимущества потратили 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в отчете государственной компании «Дом.РФ»
Работы по устранению недостатков в небоскребе «IQ-квартал», куда должны переехать чиновники из правительства, перед его передачей в собственность Росимущества потратили 1,2 млрд рублей. Об этом говорится в отчете государственной компании «Дом.РФ».
В госкомпании сообщили, что речь идет о дооснащении помещений в «IQ-квартал» «с учетом потребностей министерств и подведомственных им организаций».
В 2017 году «Дом.РФ» выкупила небоскреб на Пресненской набережной у дочерней компании ВТБ за 25 млрд рублей. После ремонта общая стоимость этих помещений выросла до 37,5 млрд рублей.
В небоскреб переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры и подведомственные им структуры. Первоначально правительство платило за аренду площадей, но в декабре 2020 года было решено передать здание в казну.