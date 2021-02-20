Суд Тбилиси приговорил к 4 годам гражданина России по делу о слежке за телеведущим, оскорбившим Путина
Тбилисский городской суд приговорил россиянина к 4 годам лишения свободы по делу о слежке за ведущим грузинского телеканала «Мтавари Архи» Георгием Габунией
Тбилисский городской суд приговорил россиянина к 4 годам лишения свободы по делу о слежке за ведущим грузинского телеканала «Мтавари Архи» Георгием Габунией.
Согласно материалам следствия, гражданин России незаконно пересек границу Грузии, предоставив пограничникам поддельный паспорт. В период с 11 февраля по 13 июня 2020 года он «систематически следил» за Георгием Габунией и собирал личную информацию о нем. Поводом для слежки стало оскорбительное высказывание грузинского телеведущего о президенте России Владимире Путине.
Суд признал россиянина виновным по статьям о преследовании, незаконном пересечении государственной границы, использовании поддельных документов и незаконном получении личной информации, сообщает РБК.
Летом прошлого года гендиректор телеканала «Мтавари Архи» Ника Гварамия сообщал, что речь идет об уроженце Ингушетии по имени Васамбек Боков, который планировал ликвидировать Георгия Габунию и с этой целью вел за ним слежку.
Напомним, телеведущий Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» нецензурно выразился в адрес российского президента Владимира Путина. Журналиста уволили, а российские власти осудили его слова в телеэфире.