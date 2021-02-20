20 февраля 2021, 14:51
В России у сотрудников одной из птицефабрик выявили птичий грипп
В России на одной из птицефабрик у семи сотрудников выявили птичий грипп. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты центра «Вектор» обнаружили вирус в генетическом материале этих граждан
В России на одной из птицефабрик у семи сотрудников выявили птичий грипп. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что специалисты центра «Вектор» обнаружили вирус в генетическом материале этих граждан.
Главный санитарный врач России также сообщила, что вспышка гриппа среди поголовья птиц была зарегистрирована на фабрике в декабре 2020 года.
По уточненным данным, у сотрудников предприятия выявили новую разновидность инфекции. Роспотребнадзор направил данные об инфицировании людей гриппом A(H5N8) во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Новый возбудитель перешел на человека от птицы, то есть преодолел межвидовой барьер. Пока информации о возможной передаче вируса птичьего гриппа от человека к человеку у Роспотребнадзора нет.