В результате обрушения на фабрике «Норникеля» в Норильске погибли трое рабочих
Стали известны подробности происшествия на обогатительной фабрике в Норильске, которая принадлежит «Норникелю» Владимира Потанина. По уточненным данным, в результате обрушения в дробильном цехе погибли трое рабочих, пятеро госпитализированы
Стали известны подробности происшествия на обогатительной фабрике в Норильске, которая принадлежит «Норникелю» Владимира Потанина. По уточненным данным, в результате обрушения в дробильном цехе погибли трое рабочих, пятеро госпитализированы.
Инцидент на обогатительной фабрике ООО «Медвежий ручей» произошел рано утром 20 февраля. Частично рухнуло здание пункта перегрузки руды и примыкающей к нему галереи дробильного цеха. Во время происшествия в помещении находилась ремонтная бригада из восьми человек. В МЧС сообщили, что площадь обрушения составила около 1 тыс. кв. м.
Двоим рабочим удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще четверых достали сотрудники МЧС, однако по пути в больницу один из них скончался. Два человека числились пропавшими без вести, но позже появилась информация об их гибели.
Следственный комитет по Красноярскому краю по факту происшествия возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Ранее в помещении дробильного цеха были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Руководство завода подписало контракт с ООО «Норильскникельремонт» на проведение работ по укреплению несущих опор и перекрытий, сообщает «КоммерсантЪ».
Прокуратура региона в свою очередь проверит, какие меры принимались местными подразделениями Ростехнадзора и госинспекции труда, чтобы предотвратить происшествие, которое повлекло гибель человека. В ведомстве также сообщили, что руководителям всех структурных подразделений «Норникеля» будет вынесено предостережение о недопустимости нарушения промышленной безопасности.