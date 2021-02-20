Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше»
Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском райсуде признал законным решение суда первой инстанции о замене ему условного срока
Мосгорсуд в ходе выездного заседания в Бабушкинском райсуде признал законным решение суда первой инстанции о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше».
Суд также отклонил ходатайство защиты об освобождении политика по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Напомним, что страсбургский суд несколько лет назад признал приговор по делу «Ив Роше» незаконным, а сейчас потребовал немедленного освобождения оппозиционера.
Одновременно с этим Мосгорсуд засчитал Алексею Навальному нахождение под домашним арестом с декабря 2013 года по февраль 2014 года, сократив ему срок на полтора месяца. Ранее Симоновский райсуд назначил политику 2,8 года колонии за то, что он не отмечался в комиссии ФСИН во время лечения и реабилитации после отравления боевым ядом «Новичок».