20 февраля 2021, 11:48
Генпрокуратура сообщила о проведении внеплановой проверки в Минкультуры
Сотрудники надзорного ведомства планируют проверить расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий. Что послужило поводом для проведения проверки, не сообщается
Генпрокуратура сообщила о проведении внеплановой проверки в Министерстве культуры России, которое сейчас возглавляет Максут Шадаев.
Сотрудники надзорного ведомства планируют проверить расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий. Что послужило поводом для проведения проверки, не сообщается.
По данным РБК, в текущем году Министерству культуры были выделены для дальнейшего распределения 142,2 млрд рублей. Из этой суммы 806,8 млн рублей проходят как расходы по общегосударственным вопросам.
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