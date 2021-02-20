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20 февраля 2021, 11:29

Глава правительства сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса

Премьер-министр рассказал, что регистрацию получила вакцина «КовиВак», которую создали специалисты центра имени Чумакова. Предполагается, что в середине марта в оборот поступят первые 120 доз новой вакцины

Глава правительства сообщил о регистрации третьей вакцины от коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Премьер-министр рассказал, что регистрацию получила вакцина «КовиВак», которую создали специалисты центра имени Чумакова. Предполагается, что в середине марта в оборот поступят первые 120 доз новой вакцины.

Мишутин также отметил, что Россия стала единственной страной в мире, где есть сразу три вакцины для профилактики коронавируса.

После получения регистрации запланирована третья фаза клинических испытаний «КовиВак» на 3 тысячах добровольцах. Одновременно с этим вакцина будет поступать в гражданский оборот, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время россиян прививают в основном препаратом «Спутник V» центра имени Гамалеи, который первым получил регистрацию. Позже была выпущена в оборот вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор».

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