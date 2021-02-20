В Израиле для вакцинированных граждан вводят «зеленые пропуска». С ними можно ходить в спортзалы и бары
Власти Израиля анонсировали выпуск специальных «зеленых пропусков» для граждан страны, которые сделали прививку от коронавируса. Обладатели этих пропусков могут свободно посещать различные общественные места
Власти Израиля анонсировали выпуск специальных «зеленых пропусков» для граждан страны, которые сделали прививку от коронавируса. Обладатели этих пропусков могут свободно посещать различные общественные места.
По данным The Guardian, через неделю после получения второй дозы вакцины против COVID-19 житель Израиля сможет ходить в спортзал, останавливаться в гостинице, посещать бассейны, концерты и места богослужений. С начала марта вакцинированные граждане смогут ходить в рестораны и бары.
«Зеленые пропуски» будут отображаться в специальном мобильном приложении, а общественные заведения должны будут их отсканировать.
Остальное население, включая детей младше 16 лет, которых пока не прививают, сможет посетить лишь часть общественных заведений и только после предъявления отрицательного теста на коронавирус.
Власти страны также предупредили, что за подделку «зеленого пропуска» будет назначаться штраф в размере 5 тысяч шекелей (приблизительно 113 тысяч рублей).