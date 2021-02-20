В Кремль передали около 200 тысяч подписей под петицией с требованием освободить Навального
Петиция правозащитной организации Amnesty International с призывом освободить политика собрала более 195 тысяч подписей, которые были переданы российским властям через посольства РФ в разных странах
Петиция правозащитной организации Amnesty International («Международная амнистия») с призывом освободить политика Алексея Навального собрала более 195 тысяч подписей. Эти подписи были переданы российским властям через посольства РФ в разных странах.
Саму петицию директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина передала в приемную администрации президента Владимира Путина 19 февраля за день до начала слушаний по делу о клевете в адрес ветерана, по которому Навальный проходит обвиняемым, и рассмотрения жалобы на решение суда о замене условного срока политику на реальный по старому делу «Ив Роше».
Авторы петиции и подписавшиеся под ней считают преследование, задержание и заключение Алексея Навального политически мотивированным и «произвольным». «Он подвергся преследованию за свою мирную политическую и активистскую деятельность по борьбе с коррупцией, за реализацию своего права на свободу выражения мнений», - отметила Наталья Звягина.
Больше всего подписей за освобождение Алексея Навального пришло из Дании (более 38 тысяч), Нидерландов (более 30 тысяч), Норвегии (более 23 тысяч) и Бельгии (более 14 тысяч). Еще 20 тысяч подписей собрали в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Напомним, что сегодня, 20 февраля, в Бабушкинском райсуде Москвы пройдут сразу два заседания по делам, связанным с Алексеем Навальным. В 10:00 началось выездное заседание Мосгорсуда по апелляции на решение о замене условного срока реальным по делу «Ив Роше». Сразу после этого заседание продолжится слушание по делу о клевете в адрес ветерана, которое возбудили из-за комментария политика под агитационным роликом за принятие поправок к Конституции РФ. Гособвинитель Екатерина Фролова попросила суд приговорить оппозиционера к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.