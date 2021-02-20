20 февраля 2021, 10:08
В Норильске произошло обрушение в цеху местного обогатительного комбината
В Норильске в одном из цехов обогатительной фабрики произошло обрушение. В МЧС информация о происшествии поступила в 00.44 по московскому времени
В Норильске в одном из цехов обогатительной фабрики произошло обрушение. В МЧС информация о происшествии поступила в 00.44 по московскому времени.
Спасатели сообщили ТАСС, что обрушение произошло в галерее дробильного цеха. Два сотрудника фабрики смогли самостоятельно выбраться из аварийного здания, еще одного человека извлекли из-под завалов сотрудники МЧС. Его доставили в больницу в средне-тяжелом состоянии.
В МЧС также сообщили, что под завалами могут находиться еще шесть человек. Сейчас ведется разбор конструкций и поиск людей.
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил по факту обрушения цеха уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.