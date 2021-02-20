Интернет-пользователи пошутили над главой «Роскосмоса» из-за высадки американского модуля на Марс
Интернет-пользователи отметили, что российские государственные СМИ фактически проигнорировали столь значимое событие для мировой комической отрасли, скорее всего, потому что этот успех принадлежит американцам, а не россиянам
Российские пользователи социальных сетей стали массово шутить над Роскосмосом и его руководителем Дмитрием Рогозиным из-за высадки американцев на Марс.
Напомним, в ночь на 19 февраля на Марс сел посадочный модуль миссии NASA Mars 2020, который доставил туда марсоход Perseverance («Настойчивость»), а также вертолет Ingenuity («Изобретательность»). Новый ровер должен помочь ученым найти подтверждение существования биологической жизни на этой планете и собрать грунт для отправки его на Землю.
Интернет-пользователи отметили, что российские государственные СМИ фактически проигнорировали столь значимое событие для мировой комической отрасли, скорее всего, потому что этот успех принадлежит американцам, а не россиянам. А пользователи Twitter стали шутить на тему «чем же ответит на это Дмитрий Рогозин». Подборку лучших твитов составили в «МБХ медиа».
«Марсоход Perseverance успешно сел на поверхность Красной планеты и прислал первое фото. А чем может похвастаться Рогозин?», «Рогозин, а где наши корабли, бороздящие просторы вселенной?» - интересуются у главы «Роскосмоса» интернет-пользователи.
Некоторые россияне предположили, что «в ответ на вопиющее покорение американцами Марса, Рогозин выпустит три альбома песен, худи с Гагариным и линию расписных матрешек».
Есть и те, кто справедливо напомнил, что президент Владимир Путин еще в 2018 году анонсировал полет российской миссии на Марс в 2019 году. Сейчас, напомним, уже наступил 2021 год.
«США успешно посадили марсоход Perseverance с вертолетом-дроном на Марс. На фото первое сделанное им изображение с "красной планеты". Россия успешно посадила Навального. Битва космических сверхдержав продолжается!», - иронизируют россияне.
Справедливости ради стоит отметить, что «Роскосмос» все-таки поздравил NASA с успешной посадкой аппарата на Марс, а заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев пожелал американскому космическому агентству выполнить программу марсианских исследований на 100%.