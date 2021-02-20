Сотрудники ФСБ задержали по обвинению в госизмене политолога Демури Воронина
Сотрудники ФСБ России задержали по подозрению в государственной измене Д. И. Воронина. После допроса мужчину доставили в Лефортовский райсуд столицы, который арестовал его на два месяца
Сотрудники ФСБ России задержали по подозрению в государственной измене Д. И. Воронина. После допроса мужчину доставили в Лефортовский райсуд столицы, который арестовал его на два месяца.
По данным «Интерфакса», речь идет о политологе Демури Воронине, который состоит в Германском обществе по изучению Восточной Европы. Его подозревают в передаче секретных сведений разведке одной из стран НАТО.
В свою очередь Life.Shot сообщает, что Воронин может быть связан с ранее арестованным за госизмену журналистом Иваном Сафроновым. При этом адвокат последнего Иван Павлов заявил «МБХ медиа», что у него нет никакой информации о Воронине и его связи с Сафроновым.
Напомним, что Ивана Сафронова обвиняют в передаче сведений о российских военных разработках спецслужбам Чехии. Журналист свою вину отрицает.