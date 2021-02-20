Москвичи после разгона протестов стали обращаться к психологам из-за панических атак
Граждане из-за насилия со стороны полиции и Росгвардии теперь боятся выйти из дома, опасаются «людей в форме» и жалуются на проблемы со сном. К психологам обратились уже несколько сотен человек
Москвичи, которые пострадали от жестких действий силовиков на протестных митингах или стали свидетелями насилия, стали жаловаться на повышенную тревожность и панические атаки. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сотрудников центров психологической помощи.
Граждане из-за насилия со стороны полиции и Росгвардии теперь боятся выйти из дома, опасаются «людей в форме» и жалуются на проблемы со сном. К психологам обратились уже несколько сотен человек.
Психолог центра помощи жертвам домашнего насилия «Насилию.нет» (включен в реестр инагентов) Анастасия Будко рассказала, что к ним среди прочих обратилась девушка, которой полицейские во время протестного митинга заламывали руки и сутки держали в отделении. Сейчас она не может чувствовать себя в безопасности даже дома, и ее мучают панические атаки.
Люди жалуются специалистам не только на физическое насилие при задержании по отношении к ним, но и на психологическую травму, полученную, когда они стали свидетелями насилия.
В центр также обращаются родители участников акции, чьи дети находятся в подавленном состоянии после увиденного на митингах в поддержку Алексея Навального.
Психолог правозащитного проекта «Зона права» Владимир Рубашный рассказал, что его клиенты после пережитого на митингах боялись выходить на улицу и боялись встретить человека в полицейской форме.
Напомним, что в ходе жестких разгонов протестных акций 23 января, 31 января и 2 февраля в Москве, Петербурге и других городах было задержано около 10 тысяч человек.
Между тем, в Московской службы психологической помощи населению (подведомственная мэрии столицы) заявили, что за последний месяц «никаких всплесков обращений не было выявлено».