Жители Москвы подали в суд на компанию Романа Абрамовича из-за строительства паркинга
Общественная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» подала иск к Департаменту городского имущества Москвы и ООО «Вестерн Эстейт» с требованием расторгнуть договор аренды земли в Крылатском
Общественная организация «Общество защиты прав потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» подала иск к Департаменту городского имущества Москвы и ООО «Вестерн Эстейт» с требованием расторгнуть договор аренды земли в Крылатском. Застройщик планирует возвести там парковку с бассейном.
Компания «Вестерн Эстейт» входит в инвестиционную группу Millhouse миллиардера Романа Абрамовича.
Экозащитники требуют признать незаконным строительство многоэтажного паркинга на 500 машино-мест рядом с офисным комплексом «Крылатские холмы», который также принадлежит Millhouse.
Истцы считают, что перед подписанием договора об аренде участка не была проведена экологическая экспертиза. Без этой экспертизы исключать землю из охранной зоны и разрешать застройку нельзя. Кроме того, договор с компанией Абрамовича московские власти подписали без проведения торгов или конкурса.
Представитель компании Millhouse заявил РБК, что данный участок не относился к охраняемой природной территории, когда был заключен договор аренды. При этом строительство многоуровневой парковки позволит разгрузить Крылатскую улицу.