«Ростелеком» выделил 83 млн рублей на новые авто для руководства «взамен изношенных»
Согласно информации портала госзакупок, «Ростелеком» интересуется тремя автомобилями представительского класса модели Genesis G90 черного цвета либо ее аналога. За каждое транспортное средство госкомпания готова заплатить 5,5 млн рублей
Государственная компания «Ростелеком» планирует потратить 83 млн рублей на закупку автомобилей представительского класса для нужд руководства.
Согласно информации портала госзакупок, «Ростелеком» интересуется тремя автомобилями представительского класса модели Genesis G90 черного цвета либо ее аналога. За каждое транспортное средство госкомпания готова заплатить 5,5 млн рублей.
Также компании нужны еще шесть аналогичных автомобилей, но в упрощенной комплектации, за 5,4 млн рублей каждый, и 10 автомобилей бизнес-класса по 3,3 млн рублей.
Машины должны быть оснащены аудиосистемой Lexicon Quantum Logic Surround с 17 динамиками и функцией Clari-Fi. Сидения, дверные панели, передняя и центральная консоли должны быть отделаны кожей Наппа, а сам салон - натуральным деревом и алюминиевыми деталями. В салоне машин также должны быть раздельные VIP-кресла для двух пассажиров.
Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков сообщил «Открытым медиа», что новые представительские автомобили приобретаются для руководства компании «взамен изношенных». Он также заверил, что компания планирует купить только две машины Genesis G90, хотя в техзадании речь идет о 19 автомобилей.