Евросоюз намерен применить против России «акт Магнитского» из-за ареста Навального
Евросоюз рассматривает вопрос о применении против России так называемого «закона Магнитского» из-за ареста Алексея Навального и отказа Москвы исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше»
Евросоюз рассматривает вопрос о применении против России так называемого «закона Магнитского» из-за ареста Алексея Навального и отказа Москвы исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу «Ив Роше».
Издание Politico со ссылкой на трех дипломатов сообщает, что на встрече стран ЕС никто из дипломатов не выступил против введения новых санкций против России. Кроме того, на встрече обсуждалось предложение впервые воспользоваться европейским «актом Магнитского». Этот документ позволяет блокировать активы и запрещать въезд гражданам, которых уличат в нарушениях прав человека.
При этом было принято решение ввести персональные санкции (блокировка активов и запрет на въезд) только против чиновников, но не против близких к режиму бизнесменов.
Politico сообщает, что у ЕС уже есть список «возможных конкретных лиц», которые могут попасть под ограничения из-за дела Навального, а служба внешнеполитической деятельности намерена «действовать очень быстро».