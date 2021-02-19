Депутата Народного собрания Дагестана от «ЕР» задержали по делу об убийстве полицейского
По уточненным данным, дагестанского депутата подозревают в причастности к убийству сотрудника управления экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции по фамилии Хангишиев
Сотрудники ФСБ России задержали депутата Народного собрания республики Дагестан Джафара Абуева по подозрению в убийстве сотрудника МВД.
Источник ТАСС в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа сообщил, что сотрудники спецслужб изъяли у депутата и его охранника оружие. В ближайшее время Джафар Абуев будет доставлен в Москву для проведения следственных действий.
По уточненным данным, дагестанского депутата подозревают в причастности к убийству сотрудника управления экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции по фамилии Хангишиев.
Джафар Абуев был избран депутатом Народного собрания Дагестана от «Единой России». В партии власти и в правоохранительных органах информацию о задержании парламентария пока не прокомментировали.