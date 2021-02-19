Генсек ООН упрекнул «богатые» страны в несправедливом распределении вакцины против COVID-19
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал богатые страны за несправедливое распределение вакцины против коронавирусной инфекции. По его словам, 75% мирового объема вакцины досталось всего десяти странам
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал богатые страны за несправедливое распределение вакцины против коронавирусной инфекции. По его словам, 75% мирового объема вакцины досталось всего десяти странам.
Генсек ООН отметил, что 130 стран мира до сих пор не получили ни одной дозы вакцины против COVID-19, а 160 млн людей, живущих в зонах вооруженных конфликтов, могут и вовсе лишиться возможности сделать прививку, сообщает Infox.ru.
Г-н Гутерриш заявил, что такая ситуация не выгодна ни одной стране мира, поскольку если вирусу позволить «распространяться как лесному пожару», то он будет мутировать снова и снова. «Это может продлить пандемию и превратить вирус в настоящую чуму», - считает политик.
Антониу Гутерриш предложил создать рабочую группу, которая бы занималась вопросами распределения вакцины по разным странам мира.