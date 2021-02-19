19 февраля 2021, 15:38
Бывшего спикера ставропольского парламента арестовали по делу о заказных убийствах
Андрея Уткина подозревают в организации убийства двух или более лиц, которые были совершены с особой жестокостью по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 15 марта бывшего спикера парламента Ставропольского края Андрея Уткина по подозрению в заказных убийствах.
Андрея Уткина подозревают в организации убийства двух или более лиц, которые были совершены с особой жестокостью по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.
Бывший депутат только недавно освободился из колонии, где отбывал срок за мошенничество.
«МБХ медиа» сообщает, что Уткин фигурирует в деле о причастности к заказным убийствам в составе банды Валерия Попова. Предполагается, что на счету банды не менее 40 убийств и покушений на бизнесменов и депутатов.