Связанный с «поваром Путина» самолет улетел в Европу в нарушение санкций
Частный самолет Embraer ERJ‑135 с бортовым номером RA-02795, который связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», улетел в Швейцарию вопреки санкциям
Частный самолет Embraer ERJ‑135 с бортовым номером RA-02795, который связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», улетел в Швейцарию вопреки санкциям. Это первый рейс данного бизнес-джета, выполненный за границу, после смены регистрационного номера.
По данным «МБХ медиа», самолет Пригожина вылетел из Санкт-Петербурга 19 февраля около 8 часов утра по московскому времени, после чего совершил посадку в Риге. Через час лайнер вылетел в Женеву.
Ранее в Минфине США сообщили, что самолет Embraer ERJ‑135 связан с Евгением Пригожиным, который входит в санкционный список. Тогда лайнер летал под бортовым номером M-SAAN. Под американские санкции попали два бизнес-джета и яхта «повара Путина».
Летом 2020 года Embraer ERJ‑135 г-на Пригожина сменил регистрацию на российскую и получил новый бортовой номер RA-02795.