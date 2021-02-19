19 февраля 2021, 14:19
«Норникель» выплатит рекордный штраф за ущерб природе за счет снижения дивидендов
Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров объявил, что в соответствии с решением суда компания выплатит в федеральный бюджет 146 млрд рублей
Фото: РБК
Компания «Норильский никель» выплатит 146,2 млрд рублей в качестве компенсации за вред, причиненный окружающей среде в результате разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.
Старший вице-президент «Норникеля» по устойчивому развитию Андрей Бугров объявил, что в соответствии с решением суда компания выплатит в федеральный бюджет 146 млрд рублей.
В свою очередь финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев сообщил, что выплата компенсации будет проводиться за счет сокращения прибыли и снижения дивидендов акционерам компании.
Напомним, что назначенный «Норникелю» штраф стал рекордным в России за нанесение ущерба природе. Ранее в компании настаивали на том, что штраф за аварию на ТЭЦ-3 должен быть в 7 раз ниже.
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