В Йошкар-Оле против местного Роспотребнадзора завели дело за нарушение антиковидных норм
В Йошкар-Оле правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении регионального управления Роспотребнадзора по факту нарушения санитарного законодательства
В Йошкар-Оле правоохранительные органы возбудили административное дело в отношении регионального управления Роспотребнадзора по факту нарушения санитарного законодательства.
Местный активист Андрей Филиппов сообщил изданию «7×7», что дело было возбуждено по его жалобе. Ранее он пришел в Роспотребнадзор, чтобы записаться на прием, но сотрудники попытались вывести его из здания, сославшись на неприемный день.
Филиппов рассказал, что в здании ведомства не было санитайзеров и защитных масок на входе. Он снял это на камеру и опубликовал в соцсети. Активист обвинил Роспотребнадзор в том, что ведомство профанирует санитарные нормы, за нарушение которых сам штрафует других граждан.
Андрей Филиппов также обратился в прокуратуру и Следственный комитет Марий Эл, чтобы расследование по событиям 11 января и 3 февраля вели эти ведомства, поскольку участковый отказался устанавливать конкретных виновных.
В свою очередь в Роспотребнадзоре опровергли обвинения в отсутствии защитных масок и санитайзеров. В ведомстве заявили, что подали на Филиппова в суд.