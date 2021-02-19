Производители товаров предупредили о повышении цен из-за подорожания упаковки
Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку на 10–15%. В организации предупредили, что из-за подорожания упаковки производители могут повысить цены на свои товары
Руспродсоюз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить обоснованность повышения цен на пластиковую упаковку на 10–15%. В организации предупредили, что из-за подорожания упаковки производители могут повысить цены на свои товары.
В письме за подписью исполнительного директора союза Дмитрия Вострикова говорится, что производители получают предупреждения о подорожании упаковок с конца 2020 года. Поставщики в свою очередь ссылаются на повышение стоимости приобретаемого сырья. Так, в июле 2020 года цена полиэтилена выросла на 25−30%.
О повышении цен на упаковку на 5–15% своих контрагентов предупредили компании «Пище-Поли-Пласт», «Комус-Упаковка», «Технопарк-Флекс», завод «Протей» и «Данафлекс-Нано».
Зампред правления РПС Дмитрий Леонов в беседе с «Коммерсантом» сообщил, что упаковка занимает около 30% в доле производства пищевой продукции. Соответственно рост ее стоимости может привести к росту цен на продукты.