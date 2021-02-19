19 февраля 2021, 12:56
Начальника полиции Нижневартовска уволили из-за инсценировки акции протеста в школе
Комиссия управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу приняла решение об увольнении врио начальника УМВД по Нижневартовску Олега Сураева по итогам служебной проверки
Комиссия управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу приняла решение об увольнении врио начальника УМВД по Нижневартовску Олега Сураева по итогам служебной проверки.
Проверка проводилась по факту школьного урока, где учеников поделили на «протестующих» и «омоновцев». Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев назвал недопустимым привлечение несовершеннолетних к таким мероприятиям.
Еще семь сотрудников полиции ХМАО привлекли к дисциплинарной ответственности: троих предупредили о неполном служебном соответствии, а четверо получили строгий выговор.
Владимир Колокольцев в свою очередь наложил дисциплинарное взыскание на главу УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова и двух его подчиненных.