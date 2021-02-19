Депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ
Дмитрий Локтев был исключен из партии еще две недели назад, а формальным поводом для этого стало его голосование по бюджету Москвы. Неформальным же поводом исключения депутата из КПРФ стал его конфликт с главой Тушинского райкома партии Олегом Пряником
Депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева исключили из КПРФ за то, что он проголосовал против проекта столичного бюджета в 2019 году.
Портал Znak.com со ссылкой на источник в партии сообщает, что Дмитрий Локтев был исключен из партии еще две недели назад, а формальным поводом для этого стало его голосование по бюджету Москвы. Неформальным же поводом исключения депутата из КПРФ стал его конфликт с главой Тушинского райкома партии Олегом Пряником.
В свою очередь лидер партии Геннадий Зюганов пригрозил лишить партбилета главу московского горкома Валерия Рашкина за его поддержку оппозиционера Алексея Навального.
«Если Рашкин будет выступать за Навального, то его из партии выгонят! Навальный - это зажигательный снаряд, который заслали сюда три разведки, и который раскачивает обстановку внутри. Не надо из него делать героя, он предатель», - заявил Зюганов.
Ранее Валерий Рашкин обратился в прокуратуру с просьбой проверить слова пропагандиста Владимира Соловьева об оппозиционере в рамках статьи о реабилитации нацизма. Телеведущий сравнил Алексея Навального с Адольфом Гитлером в пользу последнего.
В прошлом году из КПРФ исключили депутата Мосгордумы Елену Шувалову за то, что она позвала Алексея Навального на круглый стол в столичный парламент и проголосовала против бюджета Москвы.