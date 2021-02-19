Россияне не увидели эффекта от решения властей заморозить цены на продукты
Российские граждане не увидели эффекта от решения властей заморозить цены на ряд продуктов питания. Только 13% из них считают, что усилия правительства помогли сдержать рост цен в январе-феврале 2021 года
Российские граждане не увидели эффекта от решения властей заморозить цены на ряд продуктов питания. Только 13% из них считают, что усилия правительства помогли сдержать рост цен в январе-феврале 2021 года.
Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, 69% россиян не заметили обещанной стабилизации цен на основные продукты питания. Респонденты заявили, что заморозка цен оказалась фиктивной и что цены были «зафиксированы на максимальном уровне уже после подорожания». Некоторые россияне выразили опасение, что меры правительства приведут к дефициту товаров.
Среди тех, кто не заметил положительного эффекта от регулирования цен, больше всего оказалось граждан с зарплатой от 80 тысяч рублей (77%).
При этом идею продовольственных сертификатов для малоимущих одобряет 48% респондентов.
Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал указ о регулировании цен на социально значимые товары (сахар, подсолнечное масло, мука), однако продукты продолжили дорожать. В январе 2021 года рост цен на продукты показал максимум за последние пять лет и составил 7%.