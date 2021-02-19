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Общество
Иностранные агенты «Росатома»
19 февраля 2021, 11:55

Воспитанники оренбургского приюта пожаловались на систематические издевательства

Следственное управление СКР по Оренбургской области проводит проверку по факту информации об избиении воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке

Воспитанники оренбургского приюта пожаловались на систематические издевательства

Следственное управление СКР по Оренбургской области проводит проверку по факту информации об избиении воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке.

Поводом для начала проверки послужило заявление благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» Анны Межовой, которая занимается реабилитацией подростков. Один из воспитанников «Радуги» рассказал ей, что в центре детей постоянно избивали до крови, запирали в кладовке и не пускали в туалет вне расписания. Чаще всего насилие применяли старшие воспитанники приюта, которых руководство учреждения оставляло следить за порядком.

«Боль объясняли моментом воспитания, что это ради их же блага. Воспитатели тоже били, но реже и не так сильно», - рассказала Анна Межова.

В Министерстве образования Оренбургской области агентству ТАСС заявили, что у них нет подтверждений сведений об издевательствах над детьми в «Радуге».

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