Суд в 25 раз сократил размер компенсации экс-заключенному, которого избил сотрудник колонии
Рыбинский горсуд Ярославской области частично удовлетворил иск бывшего заключенного ярославской исправительной колонии №1 Павла Соколова, который подвергся избиению со стороны сотрудника ИК
Рыбинский горсуд Ярославской области частично удовлетворил иск бывшего заключенного ярославской исправительной колонии №1 Павла Соколова, который подвергся избиению со стороны сотрудника ИК.
Суд взыскал с российских властей в пользу Павла Соколова компенсацию в размере всего 20 тысяч рублей. Судья по данному делу в 25 раз снизил размер запрашиваемой компенсации, сообщает издание «7×7» со ссылкой на адвоката бывшего арестанта Ирина Бирюкова.
В октябре 2016 года помощник начальника дежурной части ИК-1 в Ярославле Владимир Костюк избил Павла Соколова. Сотрудник колонии заламывал заключенному руки и толкал его, чтобы тот упал. За год до этого Соколов перенес две операции после перелома основания черепа, а сотрудники ФСИН об этом знали.
Проверки в отношении сотрудников ярославской колонии №1 начались только после того, как весной 2019 года «Новая газета» и правозащитный фонд «Общественный вердикт» распространили видео с избиением Павла Соколова. В отношении Владимира Костюка было возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий. В феврале 2020 года сотрудника ФСИН приговорили к 3,5 годам условного срока.
Напомним, летом 2018 года «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали видеозапись от 2017 года, на которой сотрудники ярославской колонии № 1 избивают заключенного Евгения Макарова. Пытки записывали на служебный видеорегистратор для отчета о «воспитательных мероприятиях». В связи с широким общественным резонансом СКР завел дело на 13 сотрудников колонии, хотя до публикации видеодоказательств пыток следователи несколько раз отказывали потерпевшему Макарову в возбуждении дела.