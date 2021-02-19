19 февраля 2021, 11:35
В России за прошедшие сутки выявили 13 433 заболевших COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 13 433 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии составило 4 139 031 человек
В России за минувшие сутки выявили 13 433 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся в стране с начала пандемии составило 4 139 031 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в результате вызванных новой инфекцией осложнений скончались 470 человек. Общее число умерших выросло до 82 396 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 1 972 новых случая заражения коронавирусом, в Петербурге – 1 087, в Московской области – 687, в Нижегородской области – 416, в Свердловской области – 216, в ростовской области 320, в Воронежской области – 341. Эти регионы являются лидерами по количеству новых случаев заражений.