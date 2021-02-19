В ФСБ сообщили о пресечении в Петербурге международного канала поставки кокаина
Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли в Санкт-Петербурге международный канал поставки кокаина в Россию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»
Сотрудники ФСБ России выявили и пресекли в Санкт-Петербурге международный канал поставки кокаина в Россию.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС, что в ходе спецоперации были задержаны трое иностранных граждан, у которых было изъято 60 кг кокаина.
Операция проводилась совместно с сотрудниками пограничного управления по Петербургу и Ленинградской области.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств».