19 февраля 2021, 10:52
В Красноярске неизвестный бросил зажженный фейерверк в машину спикера гордумы
В Красноярске неизвестный мужчина бросил зажженный фейерверк в автомобиль спикера городского совета Натальи Филюриной. В момент нападения парламентарий находилась в машине
В Красноярске неизвестный мужчина бросил зажженный фейерверк в автомобиль спикера городского совета Натальи Филюриной. В момент нападения парламентарий находилась в машине.
«Фейерверк или что-то такое попало в машину или возле. Она не пострадала», - сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.
Инцидент произошел возле здания мэрии Красноярска. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МВД и ФСБ. Личность злоумышленника пока не установлена.