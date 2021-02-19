19 февраля 2021, 10:43
Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили из-за снегопада
В управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщили, что из-за отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра в 6 утра пятницы было закрыто движение по транспортному переходу в обоих направлениях
Крымский мост через Керченский пролив впервые перекрыли из-за погодных условий и плохой видимости.
Заместитель министра транспорта республики Николай Лукашенко сообщил, что решение о закрытии моста было принято в связи со снегопадом и налипанием мокрого снега.
В управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» сообщили РИА Новости, что из-за отсутствия видимости, сильного снегопада, сильного бокового ветра в 6 утра пятницы было закрыто движение по транспортному переходу в обоих направлениях.
Сейчас специалисты занимаются очисткой дорожного полотна от снега. Когда возобновится движение по Керченскому мосту, не сообщается.