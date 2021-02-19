Россия и Египет договорились о возобновлении чартерных рейсов с 28 марта
Египетское издание Al-Ahram со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Ашрафа Нувейра сообщает, что Россия согласилась возобновить прямые авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шей
Российские авиационные власти дали добро на возобновление чартерных рейсов на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх с марта 2021 года.
Египетское издание Al-Ahram со ссылкой на главу Управления гражданской авиации Ашрафа Нувейра сообщает, что Россия согласилась возобновить прямые авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх после недавней проверки безопасности аэропортов в курортных городах.
Египетский чиновник сообщил, что российская авиакомпания Nordwind с 28 марта будет выполнять в Шарм-аль-Шейх и Хургаду два рейса в неделю.
При этом российская сторона пока официально не подтвердила информацию о возобновлении чартерных рейсов в Египет после пятилетнего перерыва.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после крушения пассажирского самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. По данным ФСБ России, на борту лайнера сработало взрывное устройство, которое террористы пронесли в самолет во время подготовки судна к вылету в аэропорту Шарм-эль-Шейха.