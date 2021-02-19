В Минздраве Омской области выявили финансовые нарушения на 920 млн рублей
Управление федерального казначейства Омской области в ходе проверки деятельности регионального Минздрава обнаружило в ведомстве нарушения на 920 млн рублей
Управление федерального казначейства Омской области в ходе проверки деятельности регионального Минздрава обнаружило в ведомстве нарушения на 920 млн рублей.
По результатам внеплановой проверки в отношении бывшей главы Минздрава Омской области Ирины Солдатовой было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает портал NGS55.ru.
Проверка касалась использования дотации в рамках борьбы с коронавирусом, которая была выделена Омской области на дополнительные инфекционные койки в больницах для ковидных пациентов и оснащение их медицинским оборудованием.
Аудиторы выявили восемь нарушений при освоении бюджетных средств. Так, 22 госзакупки общей стоимостью 810,5 млн рублей были проведены без обоснования начальной максимальной цены контракта.
Еще семь закупок на сумму 110,1 млн рублей были проведены с заключением контрактов по завышенной цене.
В целом же у аудиторов возникли претензии к 25 контрактам общей стоимостью 1,1 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Ирина Солдатова после ухода в отставку уехала в Объединенный Арабские Эмираты, где у нее есть недвижимость.