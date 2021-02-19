Обвиняемый в призывах к экстремизму оператор ФБК отказался от защиты и признал вину
Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр иноагентов) Павел Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму, а перед этим отказался от услуг своих адвокатов
Видеооператор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр иноагентов) Павел Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму, а перед этим отказался от услуг своих адвокатов.
Юрист и директор ФБК Иван Жданов сообщил, что вокруг Павла Зеленского «происходят какие-то страшные вещи».
По его словам, на оператора ФБК в СИЗО оказывается давление. «Мы опасаемся за возможность его правовой защиты. Он отказался от адвоката, которого мы ему предоставили», — отметил Иван Жданов.
Павла Зеленского арестовали по обвинению в призывах к экстремизму. Поводом для возбуждения против него дела стал его эмоциональный пост в блоге после самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной.
Напомним, Ирина Славина погибла в результате самосожжения и попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Женщина не выдержала давления со стороны силовиков, которые неоднократно ее штрафовали и провели обыск по месту ее жительства. После смерти Славиной Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту доведения журналистки до самоубийства.