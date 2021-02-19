Финские ученые выявили новый более заразный и устойчивый к вакцинам штамм коронавируса
Ученые из хельсинской компании Vita Laboratories обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет общие мутации с южноафриканским и британским штаммами. Это делает новую мутацию COVID-19 более устойчивой к существующим вакцинам против инфекции
Ученые из хельсинской компании Vita Laboratories обнаружили новый штамм коронавируса, который имеет общие мутации с южноафриканским и британским штаммами. Это делает новую мутацию COVID-19 более устойчивой к существующим вакцинам против инфекции.
Финские специалисты сообщили, что пока в стране был выявлен один случай инфицирования новым штаммом коронавируса. Насколько он успел распространиться по миру, неизвестно.
Ученые считают, что он вряд ли мог возникнуть в Финляндии, поскольку в стране коронавирус в целом распространился не очень широко. С начала пандемии в стране зарегистрировали только 52,2 тысячи заболевших, из которых 725 человек скончались от осложнений.
По словам специалистов, комбинация британской и южноафриканской мутаций в новом штамме способна сделать его более заразным и устойчивым к вакцинам, сообщает «Дождь».