Мэр Тольятти ушел в отставку из-за критики со стороны губернатора
Глава Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики в его адрес со стороны областной администрации и жителей города. Информацию об уходе Сергея Анташева подтвердили в правительстве Самарской области
Глава Тольятти Сергей Анташев подал в отставку после критики в его адрес со стороны областной администрации и жителей города.
Информацию об уходе Сергея Анташева подтвердили в правительстве Самарской области.
Ранее губернатор региона Дмитрий Азаров неоднократно указывал главе Тольятти на недоработки при реализации национальных проектов, оформлении проектно-сметной документации, а также на проблемы с качеством горячей воды в городе.
В правительстве области считают, что мэрия Тольятти не справилась с исполнением задач в сфере ЖКХ и дорожного строительства. Также чиновники провалили работу по обеспечению жильем детей-сирот.
Сергей Анташев стал четвертым главой муниципалитета, уволенным за последние два месяца. Ранее в отставку ушли главы Пестравского, Большеглушицкого и Большечерниговского районов. В администрации области объяснили отставки чиновников тем, что «не все успевают за темпом работы, заданным губернатором».