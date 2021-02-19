Росгвардия повторно заказала стол за 5,5 млн рублей. В прошлый раз закупку отменили из-за журналистов
Росгвардия повторно объявила тендер на поставку мебели для нужд ведомства стоимостью 35,8 млн рублей. В закупку включили стол для переговоров из искусственного камня за 5,5 млн рублей
Росгвардия повторно объявила тендер на поставку мебели для нужд ведомства стоимостью 35,8 млн рублей. В закупку включили стол для переговоров из искусственного камня за 5,5 млн рублей, который силовики хотели купить еще в декабре прошлого года, но отказались от закупки из-за внимания к ней СМИ.
В новом тендере параметры стола совпадают с характеристиками стола, которые Росгвардия указывала в своей декабрьской закупке. Так, длина столешницы должна составлять от 9900 до 10 000 мм, а ширина - от 2400 до 2500 мм. Стол должен быть сделан из искусственного камня цвета Sanded Cream SM421.
Средняя стоимость данного предмета мебели в старом госзаказе составляла 5,5 млн рублей. Однако в этот раз Росгвардия не стала раскрывать этот показатель, поскольку стол включен в закупку лишь как часть «комплекта многофункциональной мебели с интегрированной системой видеоконференцсвязи, правительственной и ведомственной сети шифрованной связи». Средняя же стоимость всего комплекта составляет 11,45 млн рублей, сообщают «Открытые медиа».
В новую закупку также включили несколько «столов руководителя» по 347 тысяч рублей за каждый, два дивана по 179 тысяч рублей за штуку и 34 книжных шкафа по 239 тысяч рублей за каждый. Подрядчик должен поставить всю эту мебель в ведомство до 25 марта 2021 года.
Прошлый тендер на закупку мебели для Росгвардии был объявлен 3 декабря 2020 года. Позже эта заявка с сайта госзакупок пропала, после того как о тендере написали СМИ.